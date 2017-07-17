На Сумщине поймали табачных контрабандистов

Контрабандный канал переправки сигарет в Украину из России разоблачила Служба безопасности Украины совместно с пограничниками в Краснопольском районе Сумской области. Во время санкционированных обысков на «перевалочной базе» контрабандистов правоохранители изъяли 140 ящиков табачных изделий более чем на 700 тыс. гривен и задержали пятерых злоумышленников, причастных к нелегальному перемещению товаров через государственную границу.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 201 (контрабанда) и ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
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