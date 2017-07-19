«Нефтяник» обыграл «Волынь» Ахтырский «Нефтяник-Укрнефть» дома обыграл луцкую «Волынь».

Победу в 7-м туре Первой лиги «нефтяникам» принес точный удар Леонида Бояринцева на 31-ой минуте..

После семи туров в активе клуба из Ахтырки 8 очков, тогда как у Волыни пока один из худших показателей в лиге — 4 балла.