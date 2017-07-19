В сумских школах и детсадах обещают спилить аварийные деревья Накануне начала учебного года в Сумах проводят обследование территорий учебных заведений на наличие сухостойных и аварийных деревьев.

Результаты работы были представлены 21 августа на аппаратном совещании в мэрии.

- Департаментом инфраструктуры постоянно проводятся работы с учебными заведениями, - начал замдиректора департамента Виктор Павленко. – Сейчас проходят обследования по школе № 21, детсадам «Яблунька», «Росинка», машколледжу СумГУ. По результатам работы комиссии составляются акты об удалении зеленых насаждений. Таких за последнее время было 5. После этого мы передаем акты руководителям учебных заведений для реализации выполнения работ по срезке аварийных деревьев.

- По результатам обследований было выявлено 278 аварийных деревьев, которые нужно спилить, - дополнила начальник управления образования Антонина Данильченко. – Но это еще не все. Мы обследовали меньше 50%.

- Посчитайте, сколько нужно средств, чтобы это срезать все аварийные деревья? – попросил мэр Сум Александр Лысенко В.Павленко.

- Здесь сами учебные заведения должны финансировать все работы, - ответил тот.

- Сколько нужно времени, чтобы обследовать всю территорию? Давайте, даю месяц. Составляете акты, потом будем думать, - подытожил мэр.