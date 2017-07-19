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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:16372

В Сумах на «горячем» задержали группу автоворов

Двое мужчин «специализировались» на кражах дорогих вещей из припаркованных автомобилей.

На днях в Сумах работники Управления криминальной полиции ГУНП в области в ходе оперативно-розыскных мероприятий разоблачили в совершении кражи из припаркованной легковушки двух мужчин. Злоумышленники как раз считали код противоугонной системы автомобиля и украли из салона оставленный опрометчивым владельцем чемоданчик, когда были задержаны.

Один из подозреваемых - 26-летний конотопчанин, который неоднократно попадал в поле зрения полиции по подозрению в совершении имущественных преступлений, второй - 34-летний житель областного центра, который имеет судимости за совершение краж, хранение наркотиков и т.п. Кроме того, сумчанин находится под судебным следствием за совершение предыдущей кражи, и недавно был освобожден из-под стражи под залог.

Обоих задержанных сыщики доставили в отделение полиции, где следователи начали по факту кражи уголовное производство по признакам ч.3 ст. 185 УК Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему), в рамках которого обоим подозреваемым уже сообщено о подозрении в совершении указанного преступления, судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, оба сообщника обоснованно подозреваются в совершении в Сумах еще 6 подобных преступлений, устанавливается их причастность к совершению аналогичных преступлений на территории ряда других областей Украины.

В том случае, если вина обоих подозреваемых будет доказана, им грозит наказание в виде немалого срока лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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