Сумчане подали 66 проектов развития города в рамках общественного бюджета В рамках общественного (партиципаторного) бюджета г. Сумы горожане подали 66 проектов развития города.

Об этом сообщили в Департаменте коммуникаций и информационной политики по итогам обработки всех поданных инициатив горожан.

Это на 9 меньше, чем в прошлом году. Предложить свои инициативы сумчане имели возможность с 3 июля по 14 августа двумя путями: онлайн через веб-платформу «Общественный проект», или в бумажном формате. Заполненную заявку можно было принести или в Департамент коммуникаций и информационной политики, или в ЦПАУ или в ближайший филиал городской библиотеки.

Всего за этот период сумчане подали 30 проектов в бумажном формате, 24 - через департамент. По три проекта были представлены через ЦПАУ и библиотеки.

Сумчане предложили 44 локальных проекта (смете до 500 тыс. грн) и 22 общегородские (смете до 1 млн грн), тогда как в прошлом году распределение было - 55 на 20.

По возрастной категории авторов, как в прошлом году, в основном это сумчане от 25 до 35 лет (34,78%). Далее по активности - горожане в возрасте от 35 до 50 лет - 21 (30,43%), от 50 до 65 лет - 14 (20,29%), до 25 лет - 7 (10,14%) и старше 65 лет - 3 (4,35%).

Подавляющее большинство проектов было подано автором-одиночкой, и лишь около четверти - в соавторстве.

В системе зарегистрировались, или были зарегистрированы 80 авторов, но подали проекты - 69 (из них 3 проекта при модерации были отклонены).

Не все сумчане воспользовались возможностью подавать два проекта - таких было всего несколько. Горожане в большинстве подавали по одной инициативе, но были и в роли соавторов.

Среди авторов есть горожане, которые в прошлом году победили и сейчас подали новые инициативы. Есть и такие, кто повторно принесли проекты, которые в прошлом году не получили поддержки, но надеются на успех теперь.

Среди авторов - 37 мужчин и 32 женщины. В прошлом году сумчанки были более активными.

Среди категорий, как и в минувшем году, наиболее популярны здоровом образе жизни - 29 проектов (43,94%), благоустройство города - 24 (36,36%), культура и туризм - 5 (7,58%), образование - 3 (7,58%). По одному проекту - в категориях телекоммуникации и энергосбережения, еще три - в категории «Прочие».

Категория «Окружающая среда» оказалась для сумчан неинтересной, а по направлению «Велоинфраструктура» был представлен один проект, но без подписей в поддержку и бюджета и недоработанными мерами, поэтому был отклонен.

Большинство проектов горожан предусматривают обустройство спортивных и детских площадок, зон отдыха, благоустройство дворов. Появились интересные идеи по обустройству фонтанов, скверов, установке памятников, проведению фестивалей, созданию обсерватории, водного кинотеатра, популяризации мероприятий по энергосбережению. Среди прочего и два проекта скейт-парков, спортивные соревнования, раздельный сбор мусора, инклюзивная спортивная площадка для сумчан с ограниченными возможностями, инновационные образовательные технологии, обустройство общественного пространства.

Сейчас проекты, представленные сумчанами, проходят предварительную оценку и рассмотрение в исполнительных органах городского совета.

Посмотреть проекты можно на сайте горсовета.