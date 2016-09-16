Вниманию водителей: в Сумах на три дня будет ограничено движение транспорта

Об этом сообщает управление капитального строительства и дорожного хозяйства. Как отмечается, движение транспорта будет ограничено по проспекту Курском в районе жилого дома № 39.
Это связано с выполнением строительных работ по устройству ливневой канализации.
Работы будут выполняться в период с 5 по 7 сентября.
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