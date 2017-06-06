На Сумщине не хватает опорных школ в районах

По мнению главы Сумской ОГА Николая Клочко, главным для чиновником должно быть качество образования, а не сохранения количества школ в районе.
Заслушав глав райгосадминистраций по действующей школьной сети в районах, замглавы облгосадминистрации, куратор образования в области Николай Подопригора также отметил, что руководители районов прежде всего должны думать не о цене образования, а о качестве.
«Слышать от глав райгосадминистраций о том, что в школе учится 26 или 27 детей, а они ее содержат за счет государственной субвенции, потому что деньги есть - это просто грустно, - говорил Николай Подопригора. - Я хочу поставить сегодня вам вопрос: «Вы отдадите своего ребенка в школу, где в классе учится два ученика, где один учитель ведет уроки сразу в трех классах? Думаю, нет. Почему же вместо того, чтобы говорить о качестве образования, мы говорим о содержании стен?»
Он напомнил присутствующим, что ставилась задача, чтобы к 1 сентября в каждом районе были созданы опорные школы. Но ее выполнили, к сожалению, не все. Сейчас 7 районов области остаются без опорных школ.
«Почему вы не создаете опорные школы в городах областного значения? У нас города живут отдельно, а районы, сельская местность - отдельно. А где дети получат качественное образование - вас не касается»! - отметил чиновник.
Николай Клочко поручил руководителям районов прислушиваться к словам куратора образования и выполнить задание по созданию сети опорных учебных заведений в области.
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