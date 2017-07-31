В Шостке из-за кабельных воров замолчала «Слобода-ФМ» Об отсутствии вещания на севере области сообщил главный инженер Сумского филиала ОАО «НСТУ» Владимир Оверченко, пишет представитель Нацрады по вопросам телевидения и радиовещания в Сумской области Лариса Якубенко в фейсбуке.

«По предварительной информации, был поврежден волоконно-оптический кабель, проложенный между ПАО «Укртелеком» и Сумским филиалом Концерна РРТ в г. Шостка.

Как выяснилось во время моей встречи с руководством РЦТ № 311 в г. Шостка (структурного подразделения Сумского филиала ПАО «Укртелеком»), в минувшие выходные было украдено 80 метров кабеля.

После зафиксированного сигнала об отсутствии вещания «Слобода ФМ», инженеры центра проверили оборудования на РТПС, а затем с помощью системы мониторинга нашли причину исчезновения сигнала.

На фото видно, что воры пытались украсть больше, даже открыли несколько люков, рассчитывая на цветной металл внутри кабеля. Однако, скорее всего, увидели, что это оптоволокно, и не стали вытаскивать его дальше.

В настоящее время ТРК пытается возобновить вещание региональной радиостанции.

Напомню, что региональная сеть «Слобода ФМ» была создана в 2008-2010 гг. благодаря просчету частот, заказанных Национальным советом специально для Сумской области. Средства на прокладку оптоволоконных линий связи были выделены из Сумского областного бюджета. Над проектом работали специалисты ОГТРК и Сумской ОГА. Сумская телерадиокомпания единственная в Украине среди областных ТРК имеет свою собственную современную ВОЛЗ», - написала она.