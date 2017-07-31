В Ахтырке взяли под стражу наркодилера По ходатайству прокуратуры взят под стражу юноша, который подозревается в незаконном обороте психотропных веществ.

Ахтырской местной прокуратурой сообщено о подозрении местному жителю, который систематически занимался сбытом психотропных веществ. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 307 (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, а также сбыт психотропного вещества) УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что нигде не работающий 22-летний молодой человек, в нарушение запрета об обороте наркотических средств, организовал продажу психотропных веществ соответствующим лицам. В частности, 16 августа 2017 года задокументирован факт реализации указанной лицом амфетамина. При этом подозреваемый, получив у собственного дома 500 грн от покупателя, оставил психотропное вещество в условленном месте в подъезде.

Как сообщил прокурор Ахтырской местной прокуратуры Андрей Кисельчук, во время обыска по месту жительства юноши обнаружено и изъято порошкообразное вещество, которое передано на экспертизу. По ходатайству прокуратуры ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 120 тыс. грн.

Справка: санкция инкриминируемой подозреваемому статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.