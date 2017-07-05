У Глухові відкрили пам’ятник Шевченку Сьогодні, 1 вересня, опівдні у Глухові відбулося офіційне відкриття пам’ятника Тарасові Шевченку.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Глухівської міської ради.

«Я неймовірно щасливий, що радянська епоха йде в небуття і в нашому місті з’являються пам’ятники, які давно мають тут бути.

Тарас Григорович Шевченко нерозривно пов'язаний з Глуховом. Його життєвий шлях до самого кінця проходив через наше місто.

Це дуже нестандартний пам’ятник, оскільки ми звикли бачити образ Шевченка зовсім іншим. А тут він молодий і елегантний. Такий, яким його тричі бачив Глухів під час подорожей Кобзаря у тисяча вісімсот сорок четвертому, тисяча вісімсот сорок п’ятому, тисяча вісімсот сорок восьмому роках.

Від імені глухівчан хочу висловити величезну подяку архітектору цього проекту Володимиру Бикову та депутатам Сумської обласної ради від фракції «Батьківщина», які перерахували кошти зі свого депутатського фонду. Особливо подяку висловлюю Віктору Івановичу Лисенку за таку чудову ініціативу.

Тепер у глухівчан є більше мотивації слідувати заповітам нашого великого вчителя.

Борітеся – поборете!

Слава Глухову!

Слава Україні!» - приводять слова міського голови Глухова Мішеля Терещенко на сторінці.