Роменские спасатели вернулись из зоны АТО 30 августа в постоянный пункт дислокации из зоны проведения антитеррористической операции, где они выполняли задачи по выявлению и уничтожению взрывоопасных предметов, прибыли пиротехники и водолазы Межрегионального центра быстрого реагирования.

На этот раз впервые от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям к выполнению работ в зоне АТО присоединились также кинологические расчеты, а точнее специально обученные на поиск взрывчатки собаки - детекторы. Наряду с саперами они привлекались к проверке зданий, сооружений, прилегающей к ним территории, автотранспортных средств, объектов транспортной инфраструктуры, предметов багажа и участков со значительным скоплением ферромагнитных тел на наличие взрывоопасных предметов. Благодаря стараниям собак количество изъятых и уничтоженных взрывоопасных предметов существенно возросло, что подтверждают специалисты пиротехнической дела.

«В этом году мы провели пятимесячные курсы для кинологов-спасателей, в результате чего были подготовлены несколько минно-розыскных собак, - отметил начальник Межрегионального центра быстрого реагирования Сергей Беляев. - Эти кинологические расчеты показали свою эффективность на востоке нашей страны».