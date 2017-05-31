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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Роменские спасатели вернулись из зоны АТО

30 августа в постоянный пункт дислокации из зоны проведения антитеррористической операции, где они выполняли задачи по выявлению и уничтожению взрывоопасных предметов, прибыли пиротехники и водолазы Межрегионального центра быстрого реагирования.

На этот раз впервые от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям к выполнению работ в зоне АТО присоединились также кинологические расчеты, а точнее специально обученные на поиск взрывчатки собаки - детекторы. Наряду с саперами они привлекались к проверке зданий, сооружений, прилегающей к ним территории, автотранспортных средств, объектов транспортной инфраструктуры, предметов багажа и участков со значительным скоплением ферромагнитных тел на наличие взрывоопасных предметов. Благодаря стараниям собак количество изъятых и уничтоженных взрывоопасных предметов существенно возросло, что подтверждают специалисты пиротехнической дела.

«В этом году мы провели пятимесячные курсы для кинологов-спасателей, в результате чего были подготовлены несколько минно-розыскных собак, - отметил начальник Межрегионального центра быстрого реагирования Сергей Беляев. - Эти кинологические расчеты показали свою эффективность на востоке нашей страны».

Право Зона АТО Кинологи Роменский МЦБР Спасатели

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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