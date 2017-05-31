Роменские спасатели вернулись из зоны АТО

На этот раз впервые от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям к выполнению работ в зоне АТО присоединились также кинологические расчеты, а точнее специально обученные на поиск взрывчатки собаки - детекторы. Наряду с саперами они привлекались к проверке зданий, сооружений, прилегающей к ним территории, автотранспортных средств, объектов транспортной инфраструктуры, предметов багажа и участков со значительным скоплением ферромагнитных тел на наличие взрывоопасных предметов. Благодаря стараниям собак количество изъятых и уничтоженных взрывоопасных предметов существенно возросло, что подтверждают специалисты пиротехнической дела.
«В этом году мы провели пятимесячные курсы для кинологов-спасателей, в результате чего были подготовлены несколько минно-розыскных собак, - отметил начальник Межрегионального центра быстрого реагирования Сергей Беляев. - Эти кинологические расчеты показали свою эффективность на востоке нашей страны».
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