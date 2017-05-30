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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумских школах и детсадах потратили на ремонты больше 21 миллиона

На прошлой неделе в учебно-воспитательных заведениях города продолжались работы по подготовке к новому учебному году.

А именно: промывка систем отопления, опрессовка, набивка сальников, побелка и покраска теплопунктов, поверка пожарных кранов, перезарядка огнетушителей, поверка теплосчетчиков, поверка расходомеров, поверка манометров и термометров, поверка счетчиков горячей и холодной воды, поверка счетчиков электроэнергии, измерения контуров заземления, поверка системы вентиляции и другие виды работ. Общая сумма использованных средств составляет 1,2 млн грн.

В соответствии с программой повышения энергоэффективности в бюджетной сфере города Сумы на 2017-2019 годы выполняется замена окон в СОШ № 21.

Выполнен капитальный ремонт: водной рамки, кровли и лестничных клеток Детского сада № 1, туалетных комнат ДОУ № 2, вентиляционной системы и медицинского блока ДОУ № 3, водопроводной и канализационной сети и туалетных комнат ДОУ № 5, пищеблока ДОУ № 6, стиральных детского сада № 7, павильонов детсада № 8, стиральных детсада № 10, системы отопления ДОУ № 12, входных крылец детсада № 13 пищеблока ДОУ № 15, замена оконных блоков ДОУ № 16, ремонт санузлов детсада № 17, стиральных ДОУ № 18 и ДОУ № 19, пищеблока ДОУ № 21, крыши и водопроводной системы ДОУ № 22, крыши ДОУ № 23, системы теплоснабжения, забора и кровли ДОУ № 25, кровли детсада № 26, туалетных комнат ДОУ № 27 и ДОУ № 28, стиральных детсада № 29, кровли и системы отопления и крыши ДОУ № 30, санузлов детсада № 32, водопроводной и канализационной систем ДОУ № 33, асфальтового покрытия детсада № 35, водопроводной системы ДОУ № 36, хозяйственного блока ДОУ № 38, пищеблока ДОУ № 39, туалетных комнат и прачечной ДОУ № 40, помещений ССШ № 1, туалетных комнат и здания школы № 2, здания ССШ № 3 и СОШ № 4, помещений и системы электроснабжения СОШ № 5, фасада СОШ № 6, помещений и лестниц ССШ № 7, инженерных сетей СОШ № 8, туалетов ССШ № 10, системы отопления СОШ № 15, кровли СОШ № 18, ремонт помещений СОШ № 19, помещений СОШ № 21, крыши СОШ № 24, здания ССШ № 25, спортивный зал школы № 26, помещений Песчанской ООШ, витражей и сети отопления УВК № 41, санузлов Дворца детей и юношества, зданий Центра эколого-натуралистического творчества учащейся молодежи, Центра научно-технического творчества молодежи и Городского межшкольного учебно-производственного комбината.

Фактически уплачено за выполнение капитальных ремонтов 21654763 грн.

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