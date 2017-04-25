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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:491

За полгода население Сумщины сократилось почти на 6 тысяч человек

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о демографической ситуациина Сумщине.

По состоянию на 1 июля 2017 года, по оценке, численность населения Сумской области, составляла 1098,7 тыс. человек. В течение января-июня 2017 года численность населения уменьшилась на 5809 человек, в т.ч. за счет естественного сокращения на 5257 человек. Число родившихся в январе-июне 2017 года в области составляла 3957 детей, что на 399 меньше, чем в соответствующем периоде 2016 года. Количество умерших по области в январе-июне 2017 года уменьшилось по сравнению с январем-июнем 2016 года на 464 человека и составило 9214 человек.

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«Терминатор 2: Судный день» Джеймс Кэмерон (США, Франция, 1991)
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«Малыш на драйве» Эдгар Райт (Великобритания, США, 2017)
«Малыш на драйве» Эдгар Райт (Великобритания, США, 2017)
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10-00 - 40 грн. 12-00 - 40 грн. 21-10 - 50 грн.

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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