За полгода население Сумщины сократилось почти на 6 тысяч человек

По состоянию на 1 июля 2017 года, по оценке, численность населения Сумской области, составляла 1098,7 тыс. человек. В течение января-июня 2017 года численность населения уменьшилась на 5809 человек, в т.ч. за счет естественного сокращения на 5257 человек. Число родившихся в январе-июне 2017 года в области составляла 3957 детей, что на 399 меньше, чем в соответствующем периоде 2016 года. Количество умерших по области в январе-июне 2017 года уменьшилось по сравнению с январем-июнем 2016 года на 464 человека и составило 9214 человек.
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