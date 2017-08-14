Сумщину отметили в Минрегионе за фотоотчеты Заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе во время видеосовещания по актуальным вопросам регионального развития и развития инфраструктуры ОТГ назвал Сумщину одной из немногих областей, где активно подают информацию в фотоотчетах на Минрегион по созданию в области Новых украинских школ.

На прошлом видеосовещании Лев Парцхаладзе давал поручение руководству облгосадминистраций присылать фотоотчеты о том, как выглядят сейчас школы, которые обустравиваются в рамках концепции «Новая украинская школа» и проекты будущего учебного заведения.

«На сегодняшний день только Сумская и Полтавская области предоставили информацию о школах в фотоотчетах. Остальным областям стоит это также сделать. К сожалению, сейчас есть информация о создании всего 45 Новых украинских школ в областях, хотя ранее планировалось 140, - отметил замминистра. - Поэтому просьба облгосадминистрациям подготовить информацию, на какой стадии сейчас находится разработка нового образовательного пространства».

Кроме того, во время видеосовещания с участием первого замглавы облгосадминистрации Александра Марченко говорили о строительстве медицинских амбулаторий в объединенных территориальных общинах, создании условий для безбарьерного доступа инвалидов к зданиям и сооружениям, пишет сайт ОГА.