Сумщину отметили в Минрегионе за фотоотчеты

На прошлом видеосовещании Лев Парцхаладзе давал поручение руководству облгосадминистраций присылать фотоотчеты о том, как выглядят сейчас школы, которые обустравиваются в рамках концепции «Новая украинская школа» и проекты будущего учебного заведения.
«На сегодняшний день только Сумская и Полтавская области предоставили информацию о школах в фотоотчетах. Остальным областям стоит это также сделать. К сожалению, сейчас есть информация о создании всего 45 Новых украинских школ в областях, хотя ранее планировалось 140, - отметил замминистра. - Поэтому просьба облгосадминистрациям подготовить информацию, на какой стадии сейчас находится разработка нового образовательного пространства».
Кроме того, во время видеосовещания с участием первого замглавы облгосадминистрации Александра Марченко говорили о строительстве медицинских амбулаторий в объединенных территориальных общинах, создании условий для безбарьерного доступа инвалидов к зданиям и сооружениям, пишет сайт ОГА.
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