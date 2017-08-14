На Сумщине на пожаре пострадал человек

О пожаре сообщил сосед, который услышал крики о помощи. На место происшествия был направлен дежурный караул 22-й Государственной пожарно-спасательной части.
Уже через 6 минут пожарные прибыли на вызов и установили, что образовалось задымление в доме. Существовала угроза распространения пламени на все помещение.
В 23:00 пожар был локализован, пожарные не допустили дальнейшего распространения, в 23:42 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 5 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В результате возгорания пострадал владелец дома 1973 года рождения, который был госпитализирован в реанимационное отделение Кролевецкой центральной районной больницы.
Огнем уничтожены домашние вещи, повреждены личное имущество.
Причина пожара в настоящее время устанавливается.
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