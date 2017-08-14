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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине на пожаре пострадал человек

6 сентября в 22:41 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме на ул. Шевченко в г. Кролевец.

О пожаре сообщил сосед, который услышал крики о помощи. На место происшествия был направлен дежурный караул 22-й Государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 6 минут пожарные прибыли на вызов и установили, что образовалось задымление в доме. Существовала угроза распространения пламени на все помещение.

В 23:00 пожар был локализован, пожарные не допустили дальнейшего распространения, в 23:42 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 5 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате возгорания пострадал владелец дома 1973 года рождения, который был госпитализирован в реанимационное отделение Кролевецкой центральной районной больницы.

Огнем уничтожены домашние вещи, повреждены личное имущество.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

Право Кролевец Пожар

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