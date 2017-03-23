В Николаевской ОТГ построят ЦПАУ по европейским стандартам С его появлением около 10 тыс. жителей общины получат удобный доступ к качественным административным услугам.

Концепция Центра создана в результате партнерской работы шведских и украинских экспертов в рамках деятельности Программы U-LEAD Компонент 2, начальная фаза. Благодаря специальным энергосберегающим технологиям, которые будут применяться при строительстве помещения, уже через 5 лет община сэкономит около 30% энергии, необходимой для работы Центра админуслуг.

В учреждении будет создано 7 рабочих мест, где будут работать специалисты, которые в течение двух месяцев прошли обучение по специально разработанной учебной программе U-LEAD. Вся работа будет совершаться на программном обеспечении «Универсам услуг», что значительно ускоряет предоставления административных услуг гражданам.

Сейчас идет тендер на строительство здания Центра. Ориентировочная стоимость строительства составляет 50 000 EUR. Завершить работы планируется до конца этого года.