На Белопольщине освятили новый храм 3 сентября прошло освящение новопостроенного Покровского храма с. Луцыковка Белопольского района.

Архиепископ Сумский и Ахтырский Евлогий совершил ритуал освящения и возглавил Божественную литургию (накануне вечером - всенощное бдение в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Сумы). Он вручил высокие церковные награды строителям и попечителям, трудами которых возведен и оборудован сельский храм.