На Белопольщине освятили новый храм

Архиепископ Сумский и Ахтырский Евлогий совершил ритуал освящения и возглавил Божественную литургию (накануне вечером - всенощное бдение в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Сумы). Он вручил высокие церковные награды строителям и попечителям, трудами которых возведен и оборудован сельский храм.
В казацком поселке Байраки Липоводолинского района громада села построила прекрасный храм, который является копией некогда разрушенного храма в древнерусском стиле....
8 декабря в 14:13 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на грунтовой дороге в снежный занос попал...
На новом храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии УПЦ КП в Бурыни был освящен и установлен...
В селе Павловка Белопольского района, которая должна присоединиться к Ричкивской объединенной территориальной общине, идет подготовка к проведению выборов 18 декабря....
Белопольщина отправила гуманитарную помощь 58-ой отдельной мотопехотной бригаде....
Фома
Слава Богу, що храм належить до канонічної православної церкви в Україні.