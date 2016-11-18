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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:57931

На Белопольщине освятили новый храм

3 сентября прошло освящение новопостроенного Покровского храма с. Луцыковка Белопольского района.

Архиепископ Сумский и Ахтырский Евлогий совершил ритуал освящения и возглавил Божественную литургию (накануне вечером - всенощное бдение в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Сумы). Он вручил высокие церковные награды строителям и попечителям, трудами которых возведен и оборудован сельский храм.

Общество Белопольский район УПЦ МП Храм
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Комментарии

Фома
Фома
Сегодня 17:55

Слава Богу, що храм належить до канонічної православної церкви в Україні.

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