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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:42123

Органы юстиции оставили должника без элитного авто

Сумчанин имел долговые обязательства перед бюджетом, Пенсионным фондом и банковскими учреждениями на сумму почти полмиллиона гривен.

И при этом спокойно пользовался тремя автомобилями премиум-класса марок «Мерседес» и «Шкода».

Именно на этот факт обратил внимание государственный исполнитель Ковпаковского отдела исполнительной службы. Путем реализации движимого имущества удалось удовлетворить требования в пользу Пенсионного фонда и других взыскателей. К тому же, бюджет пополнился почти на 70 000 гривен, сообщает сайт управления юстиции в Сумской области.

Право Юстиция

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