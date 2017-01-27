Органы юстиции оставили должника без элитного авто Сумчанин имел долговые обязательства перед бюджетом, Пенсионным фондом и банковскими учреждениями на сумму почти полмиллиона гривен.

И при этом спокойно пользовался тремя автомобилями премиум-класса марок «Мерседес» и «Шкода».

Именно на этот факт обратил внимание государственный исполнитель Ковпаковского отдела исполнительной службы. Путем реализации движимого имущества удалось удовлетворить требования в пользу Пенсионного фонда и других взыскателей. К тому же, бюджет пополнился почти на 70 000 гривен, сообщает сайт управления юстиции в Сумской области.