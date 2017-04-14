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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:3062

Сумщину назвали самой комфортной для ведения бизнеса в Украине

Таковы результаты рейтинга «Легкость ведения бизнеса. Regional Doing Business», разработчиками которого является Офис эффективного регулирования (BRDO) и Союз Украинской Предпринимателей (СУП).

Участие в презентации рейтинга взял руководитель аппарата Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий. В пятерку лидеров вошли Сумская область, которая получила высший балл за лучший деловой климат - 107. За ней следует Львовщина - 103 балла. По 101 баллу набрали Ивано-Франковская и Кировоградская. Аутсайдерами рейтинга стали Черниговская область - 81, Херсонская - 79, Луганская - 75 баллов.

Разработчиками данного рейтинга является офис эффективного регулирования (BRDO) и Союз Украинской Предпринимателей (СУП).

Чтобы оценить, насколько легко и удобно вести бизнес в регионах Украины, эксперты BRDO адаптировали методологию Всемирного банка и опросили сотни отечественных предпринимателей. За основу исследования были взяты четыре направления взаимодействия предпринимателей с властью, а именно: уплата местных налогов; получения разрешений на строительство; оформление земельного участка под объект недвижимости; присоединение к электросети. Максимальный балл, который могли получить города, - 171.

«Сумщина - самый комфортный регион для ведения бизнеса в Украине, - прокомментировал успешные показатели нашей области Дмитрий Живицкий. - Ведь уже не первый год по поручению главы облгосадминистрации Николая Клочко в области создана «зеленая улица» для привлечения инвестиций, упрощенные условия регистрации и ведения бизнеса, налажено тесное сотрудничество между облгосадминистрацией и общественным советом предпринимателей. Ежедневная работа со стейкхолдерами дает свои результаты! Очень много работы впереди, но главное не рейтинги, а то, по моему мнению, мы преодолели недоверие к органам государственной власти в предпринимателей и в тесном диалоге и сотрудничестве делаем все возможное и невозможное для успешности жителей Сумщины и всей Украины».

Ознакомиться с полной версией рейтинга «Легкость ведения бизнеса. Regional Doing Business »можно по ссылке.

Экономика Бизнес Рейтинг

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