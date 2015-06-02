Сумские вальщики леса среди лучших в Украине Во Всеукраинском конкурсе вальщиков леса, которые состоялись 6 сентября года на базе ГП «Тетеревское лесное хозяйство» Киевского управления лесного и охотничьего хозяйства, сумские вальщики среди лучших.

Это были 20-ые соревнования. В них приняли участие 26 команд (34 участника). В нашей команде по основной группе выступал вальщик из Свесского лесхоза Александр Сидоренко, по юниорам - Евгений Красников из Тростянецкого лесхоза.

Весь день держалась дождливая погода, которая стояла на пути беспрепятственному выполнению конкурсных заданий. Вальщики соревновались в пяти видах: валке дерева, замене цепи бензопилы, раскряжевке бревна комбинированным резом, точной раскряжевке бревна и отделении сучков.

Вальщик из Тростянецкого лесхоза Евгений Красников подтвердил полученное на областных соревнованиях первенство, возглавив по итогам турнирную таблицу юниоров. Свесский вальщик Александр Сидоренко закрыл десятку сильнейших.

Теперь сумских профессионалов ждет еще один экзамен. Евгений Красников и Александр Сидоренко вошли в состав сборной Украины, которая будет защищать честь страны на международной арене, сообщает пресс-служба Сумского ОУЛОХ.