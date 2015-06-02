Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:2068

Сумские вальщики леса среди лучших в Украине

Во Всеукраинском конкурсе вальщиков леса, которые состоялись 6 сентября года на базе ГП «Тетеревское лесное хозяйство» Киевского управления лесного и охотничьего хозяйства, сумские вальщики среди лучших.

Это были 20-ые соревнования. В них приняли участие 26 команд (34 участника). В нашей команде по основной группе выступал вальщик из Свесского лесхоза Александр Сидоренко, по юниорам - Евгений Красников из Тростянецкого лесхоза.

Весь день держалась дождливая погода, которая стояла на пути беспрепятственному выполнению конкурсных заданий. Вальщики соревновались в пяти видах: валке дерева, замене цепи бензопилы, раскряжевке бревна комбинированным резом, точной раскряжевке бревна и отделении сучков.

Вальщик из Тростянецкого лесхоза Евгений Красников подтвердил полученное на областных соревнованиях первенство, возглавив по итогам турнирную таблицу юниоров. Свесский вальщик Александр Сидоренко закрыл десятку сильнейших.

Теперь сумских профессионалов ждет еще один экзамен. Евгений Красников и Александр Сидоренко вошли в состав сборной Украины, которая будет защищать честь страны на международной арене, сообщает пресс-служба Сумского ОУЛОХ.

Общество Лесхоз

По тематике

Сумские лесхозы присоединились к Всеукраинской акции «Будущее леса - в твоих руках»
28.03.2017 17:09

Сумские лесхозы присоединились к Всеукраинской акции «Будущее леса - в твоих руках»

12 лет подряд по инициативе Государственного агентства лесных ресурсов Украины Сумское областное управление лесного и охотничьего хозяйства проводит экологическую акцию...

На Сумщине журналист раскрыл преступную схему в лесхозе на сотни тысяч
25.01.2017 12:51

На Сумщине журналист раскрыл преступную схему в лесхозе на сотни тысяч

В Путивле местное лесное хозяйство систематически уничтожает лес, продавая его по коррупционной схеме под видом дров....

30.04.2016 12:54

На Сумщине директора агролесхоза задержали на взятке в 20 тысяч

Чиновник не только не отражал в отчетности отпуск лесопродукции, за что получал денежные средства, а также вывозил лес на подконтрольные...

Сумские лесоводы передали в АТО мобильную баню
10.06.2015 17:31

Сумские лесоводы передали в АТО мобильную баню

Построенная сумскими лесоводами для воинов АТО мобильная баня скоро отправится на передовую....

На Сумщине готовится к открытию производство по выпуску топливных гранул
02.06.2015 09:02

На Сумщине готовится к открытию производство по выпуску топливных гранул

В этом году на Сумщине планируется открытие собственного предприятия по выпуску топливных пеллет....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.