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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:19361

На Сумщине лесхозовцы растратили 30 млн грн

На Сумщине разоблачен факт растраты должностными лицами государственных лесохозяйственных предприятий около 30 млн грн.

Прокуратурой Сумской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам растраты средств должностными лицами нескольких государственных лесохозяйственных предприятий Сумской области по предварительному сговору с подконтрольными предприятиями (ч. 3 ст. 191 УК Украины).

По версии следствия, в течение 2019 года служебные лица государственных лесохозяйственных предприятий на территории Сумской области с целью искусственного формирования расходов, связанных с лесозаготовками и другими услугами в лесничестве, документально отражали оформления бестоварных операций по приобретению товарно-материальных ценностей, работ и услуг от подконтрольных физических лиц-предпринимателей, несмотря на то, что указанные работы непосредственно выполнялись штатными работниками лесных хозяйств.

По предварительным данным, в результате указанных действий государству причинен ущерб на сумму свыше 30 млн грн. Досудебное следствие, которое осуществляется Следственным управлением Нацполиции в Сумской области по материалам ГУ ГФС в Сумской области, продолжается.

Действиям причастных к противоправной деятельности лиц будет дана правовая оценка, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

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