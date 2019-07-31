На Тростянетчине открылся музей леса

В музее собраны древнейшие орудия обработки леса, образцы древесины, архивные документы, в которых говорится о создании лесного и охотничьего хозяйства на Сумщине, в том числе Тростянецкого лесхоза, достижения отрасли.
Справка: Сумская область относится к лесоресурсным областям Украины. Общая площадь земель лесного фонда составляет более 450 тыс. га. Лесистость области составляет 18%, при средней по Украине 16%.
Сумщина занимает четвертое место в Европе по количеству кубометров на гектар леса, переработка древесины увеличен на 40%, а производство - на 17%. Среди областей Украины государственные предприятия Сумского областного управления лесного и охотничьего хозяйства по эффективности использования имеющихся лесных ресурсов занимают передовые позиции.
Предприятия лесоуправления являются бюджетообразующим для местных громад. В бюджеты и государственные целевые фонды за 6 месяцев этого года оплачено почти 220 млн гривен.
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