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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:06317

На Тростянетчине открылся музей леса

Сегодня, 16 августа, в Тростянецком лесхозе в рамках празднования 70-летия областного управления лесного и охотничьего хозяйства открыли музей леса.

В музее собраны древнейшие орудия обработки леса, образцы древесины, архивные документы, в которых говорится о создании лесного и охотничьего хозяйства на Сумщине, в том числе Тростянецкого лесхоза, достижения отрасли.

Справка: Сумская область относится к лесоресурсным областям Украины. Общая площадь земель лесного фонда составляет более 450 тыс. га. Лесистость области составляет 18%, при средней по Украине 16%.

Сумщина занимает четвертое место в Европе по количеству кубометров на гектар леса, переработка древесины увеличен на 40%, а производство - на 17%. Среди областей Украины государственные предприятия Сумского областного управления лесного и охотничьего хозяйства по эффективности использования имеющихся лесных ресурсов занимают передовые позиции.

Предприятия лесоуправления являются бюджетообразующим для местных громад. В бюджеты и государственные целевые фонды за 6 месяцев этого года оплачено почти 220 млн гривен.

Общество Лесхоз Музей леса Тростянец
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