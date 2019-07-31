Погода в Сумах: прогноз на выходные

В субботу, 17 августа, в течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью без существенных осадков, слабый туман, днем - небольшой кратковременный дождь.
Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 15-17 °С, днем - 21-23 °С.
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