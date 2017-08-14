«Сумы» обыграли юниоров «Барсы» 7 сентября прошел контрольный поединок между ПФК «Сумы» и ФК «Барса U19».

Очередной спарринг провел ПФК «Сумы» в рамках подготовки к матчу чемпионата Украины. «Горожане» сыграли в Верхней Сыроватке с командой «Барса U-19».

Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу «профи». Команды сыграли два тайма по 30 минут, на 17 минуте 11-метровый удар реализовал Артур Каськов, на 25 минуте отличился Антон Муховиков, а под занавес матча еще один мяч забил Ярослав Ямполь.

В субботу, 9 сентября, на стадионе «Юбилейный» «сумчане» будут принимать ФК «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней. Начало игры в 16.00.