«Сумы» обыграли юниоров «Барсы»

Очередной спарринг провел ПФК «Сумы» в рамках подготовки к матчу чемпионата Украины. «Горожане» сыграли в Верхней Сыроватке с командой «Барса U-19».
Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу «профи». Команды сыграли два тайма по 30 минут, на 17 минуте 11-метровый удар реализовал Артур Каськов, на 25 минуте отличился Антон Муховиков, а под занавес матча еще один мяч забил Ярослав Ямполь.
В субботу, 9 сентября, на стадионе «Юбилейный» «сумчане» будут принимать ФК «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней. Начало игры в 16.00.
В рамках празднования Дня города в Тростянце пройдет большой футбол....
В среду, 6 сентября, состоялся перенесенный матч роменского «Агробизнеса» и глуховского «Велетня»....
6 сентября ПФК «Сумы» в рамках подготовки к очередному матчу чемпионата Украины провел товарищескую встречу с командой «LS Group» из...
Стали известны пары-участницы 1/16-й финала кубка Украины по футболу среди аматорских команд....
Чемпион Сумщины по футболу сыграл свой второй матч в чемпионате Украины среди аматоров....