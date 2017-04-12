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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:12151

Конотопский молокозавод-должник продолжал пользоваться арестованным имуществом

Ситуация вокруг невыплаченных миллионных средств за сданное молоко предприятию ООО «Малка-Транс» получила широкую огласку, ведь действительно нерадивые бизнесмены, пользуясь результатами селянского труда, забыли о молокосдатчиках. 4,5 миллиона гривен - такая сумма долга перед тружениками.

Чтобы реально выполнить решение суда о взыскании средств с ООО «Малка-Транс» на сумму около 4,5 млн грн, предназначенных для выплат селянам за сдачу молока, исполнительной группой государственных исполнителей принудительного отдела области и исполнительной службы города Конотоп был осуществлен выезд на предприятие-должник.

Несмотря на сопротивление со стороны должностных лиц ООО «Малка-Транс», работниками органов юстиции проверено наличие и условия хранения ранее описанного государственными исполнителями имущества. Были выявлены факты нарушения пломб на транспортных средствах, самовольно запущенный в работу ранее арестованный и опломбированный творожный цех. По указанным фактам в правоохранительные органы направлены соответствующие материалы.

Вместе с этим, описано все остальное имущество предприятия, в том числе транспортные средства, которые находились в розыске, недвижимое имущество, земельный участок, а также производственные цеха. Не теряя времени, экспертом, присутствовавшем при описании, сразу начата оценка имущества, сообщает сайт управления юстиции в Сумской области.

Право Малка-Транс Молоко Юстиция

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