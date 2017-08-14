Копы нашли краденный элитный мобильник В Сумах патрульные обнаружили телефон, который находился в розыске сразу в трех отделениях полиции Украины

Патрулируя улицу Троицкую, инспекторы обнаружили мужчину, который вел себя подозрительно. Общаясь со стражами порядка, 33-летний мужчина нервничал.

Во время поверхностной проверки полицейские обнаружили у него мобильный телефон Vertu Ferrari, который по имеющимся базам с 2011 года находится в розыске столичным отделением полиции и с 2012 года участками полиции Житомирской и Черновицкой области.

Гражданин пояснил патрульным, что купил телефон через сеть интернет.

Инспекторы доставили мужчину в отделение полиции, где следователи изъяли указанный телефон.