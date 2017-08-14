Копы нашли краденный элитный мобильник

Патрулируя улицу Троицкую, инспекторы обнаружили мужчину, который вел себя подозрительно. Общаясь со стражами порядка, 33-летний мужчина нервничал.
Во время поверхностной проверки полицейские обнаружили у него мобильный телефон Vertu Ferrari, который по имеющимся базам с 2011 года находится в розыске столичным отделением полиции и с 2012 года участками полиции Житомирской и Черновицкой области.
Гражданин пояснил патрульным, что купил телефон через сеть интернет.
Инспекторы доставили мужчину в отделение полиции, где следователи изъяли указанный телефон.
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