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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:34397

Копы нашли краденный элитный мобильник

В Сумах патрульные обнаружили телефон, который находился в розыске сразу в трех отделениях полиции Украины

Патрулируя улицу Троицкую, инспекторы обнаружили мужчину, который вел себя подозрительно. Общаясь со стражами порядка, 33-летний мужчина нервничал.

Во время поверхностной проверки полицейские обнаружили у него мобильный телефон Vertu Ferrari, который по имеющимся базам с 2011 года находится в розыске столичным отделением полиции и с 2012 года участками полиции Житомирской и Черновицкой области.

Гражданин пояснил патрульным, что купил телефон через сеть интернет.

Инспекторы доставили мужчину в отделение полиции, где следователи изъяли указанный телефон.

Право Кража

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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