Молдаванин вез в Россию 100 кг мяса и сала

Во время проверки поезда сообщением «Кишинев - Москва» пограничный наряд в одном из вагонов на третьей полке купе обнаружил сумку с мясом весом около 50 килограммов. В соседнем вагоне правоохранители также на третьей полке пассажирского купе обнаружили сумку с салом весом около 50 килограммов.
Владельцем груза оказался гражданин Молдовы 1986 года рождения, пассажир этого поезда.
По решению работников Хутор-Михайловского пункта ветеринарно-санитарного контроля обнаруженная мясопродукция, общий вес которой составил около 100 килограммов, не пропущена через государственную границу Украины, о чем составлены соответствующие документы.
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