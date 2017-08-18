Молдаванин вез в Россию 100 кг мяса и сала В пункте контроля для железнодорожного сообщения «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу мясопродукции.

Во время проверки поезда сообщением «Кишинев - Москва» пограничный наряд в одном из вагонов на третьей полке купе обнаружил сумку с мясом весом около 50 килограммов. В соседнем вагоне правоохранители также на третьей полке пассажирского купе обнаружили сумку с салом весом около 50 килограммов.

Владельцем груза оказался гражданин Молдовы 1986 года рождения, пассажир этого поезда.

По решению работников Хутор-Михайловского пункта ветеринарно-санитарного контроля обнаруженная мясопродукция, общий вес которой составил около 100 килограммов, не пропущена через государственную границу Украины, о чем составлены соответствующие документы.