Рейтинг школ Сум 2017 Информационным образовательным ресурсом «Освіта.ua» составлен рейтинг общеобразовательных школ Сум по итогам ВНО 2017 года.

В качестве исходных данных для составления рейтинга общеобразовательных учебных заведений были использованы результаты внешнего независимого оценивания, полученные выпускниками школ в 2017 году.

Школы в таблице ранжированы по рейтинговому баллу, который рассчитан на основании среднего значения баллов внешнего независимого оценивания полученных участниками тестирования по всем предметам ВНО и с учетом общего количества составленных тестов выпускниками каждой школы. Подробнее об алгоритме расчета рейтингового балла смотрите по ссылке.