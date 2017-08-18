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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Рейтинг школ Сум 2017

Информационным образовательным ресурсом «Освіта.ua» составлен рейтинг общеобразовательных школ Сум по итогам ВНО 2017 года.

В качестве исходных данных для составления рейтинга общеобразовательных учебных заведений были использованы результаты внешнего независимого оценивания, полученные выпускниками школ в 2017 году.

Школы в таблице ранжированы по рейтинговому баллу, который рассчитан на основании среднего значения баллов внешнего независимого оценивания полученных участниками тестирования по всем предметам ВНО и с учетом общего количества составленных тестов выпускниками каждой школы. Подробнее об алгоритме расчета рейтингового балла смотрите по ссылке.

Назва навчального закладу

Місце

TOP

Рейт. бал

Бал ЗНО

Учнів / тестів

Склав (%)

Комунальна установа Олександрівська гімназія Сумської міськради Сумської обл.

1

23

153.6

167.8

119/421

99

Комунальна установа Сумська гімназія № 1 м. Суми Сумської обл.

2

331

137.5

153.6

83/292

96

Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 17, м. Суми, Сумської обл.

3

349

137.1

153.1

84/294

98

Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 10 імені Героя Радянського Союзу О. Бутка, м. Суми, Сумської обл.

4

357

136.9

154.0

70/250

98

Приватний ЗНЗ Сумська приватна гімназія «Просперітас»

5

380

136.2

159.6

7/23

96

Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 29, м. Суми, Сумської обл.

6

407

135.6

157.3

20/77

100

Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 1 імені В. Стрельченка, м. Суми, Сумської обл.

7

420

135.2

154.2

47/173

98

КЗ Сумської обласної ради - Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей

8

469

134.4

150.8

74/265

97

Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 9 м. Суми, Сумської обл.

9

500

133.8

151.1

65/230

97

Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 12 імені Б. Берестовського, м. Суми, Сумської обл.

10

617

132.1

151.3

41/150

97

Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 15 імені Д. Турбіна, м. Суми, Сумської обл.

11

643

131.7

150.5

47/162

97

Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 7 імені Максима Савченка Сумської міськради

12

861

128.8

145.2

71/239

95

Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. №23, м. Суми, Сумської обл.

13

1036

126.8

141.2

84/309

95

Приватний ЗНЗ І-ІІІ ст. "Свято-Миколаївська школа"

14

1138

125.7

147.8

1/4

100

Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 18, м. Суми, Сумської обл.

15

1447

122.7

138.3

69/241

93

Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 6, м. Суми, Сумської обл.

16

1455

122.7

139.6

48/186

91

Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 2 імені Д. Косаренка м. Суми, Сумської обл.

17

1646

121.1

137.0

57/219

94

Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 25, м. Суми Сумської обл.

18

1824

119.8

137.0

42/157

90

Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" імені І.Г. Харитоненка

19

2210

116.9

125.7

148/517

91

Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 27, м. Суми, Сумської обл.

20

2221

116.9

133.6

46/159

92

Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 22, м. Суми, Сумської обл.

21

2722

113.5

129.3

50/179

87

Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 21, м. Суми, Сумської обл.

22

3030

111.6

127.8

43/149

95

Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 24, м. Суми, Сумської обл.

23

3667

107.8

123.5

40/146

88

Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 20 м. Суми, Сумської обл.

24

3905

106.4

122.7

30/110

89

Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 13 імені А.С. Мачуленка, м. Суми, Сумської обл.

25

3973

106

123.4

17/57

89

Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 26, м. Суми, Сумської обл.

26

4019

105.7

122.6

23/80

90

Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 імені Героя України Олександра Аніщенка Сумської міськради

27

4366

103.7

119.9

25/97

80

Комунальна установа Сумська спеціалізована школа I-III ст. №3 ім. генерал-лейтенанта А. Морозова м. Суми, Сумської обл.

28

4674

102

118.8

17/58

88

Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 19 імені М.С. Нестеровського м. Суми Сумської обл.

29

6183

92.9

106.8

36/126

82

Комунальна установа Сумський НВК № 16 імені Олексія Братушки "ЗОШ І-ІІІ ст. - дошкільний навчальний заклад" Сумської міськради

30

6331

91.9

106.8

20/69

83

Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 5, м. Суми, Сумської обл.

31

6717

89.4

104.0

18/61

77
Общество ВНО Образование Рейтинг школ

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