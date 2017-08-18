Рейтинг школ Сум 2017

В качестве исходных данных для составления рейтинга общеобразовательных учебных заведений были использованы результаты внешнего независимого оценивания, полученные выпускниками школ в 2017 году.
Школы в таблице ранжированы по рейтинговому баллу, который рассчитан на основании среднего значения баллов внешнего независимого оценивания полученных участниками тестирования по всем предметам ВНО и с учетом общего количества составленных тестов выпускниками каждой школы. Подробнее об алгоритме расчета рейтингового балла смотрите по ссылке.
|
Назва навчального закладу
|
Місце
|
TOP
|
Рейт. бал
|
Бал ЗНО
|
Учнів / тестів
|
Склав (%)
|
Комунальна установа Олександрівська гімназія Сумської міськради Сумської обл.
|
1
|
23
|
153.6
|
167.8
|
119/421
|
99
|
Комунальна установа Сумська гімназія № 1 м. Суми Сумської обл.
|
2
|
331
|
137.5
|
153.6
|
83/292
|
96
|
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 17, м. Суми, Сумської обл.
|
3
|
349
|
137.1
|
153.1
|
84/294
|
98
|
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 10 імені Героя Радянського Союзу О. Бутка, м. Суми, Сумської обл.
|
4
|
357
|
136.9
|
154.0
|
70/250
|
98
|
Приватний ЗНЗ Сумська приватна гімназія «Просперітас»
|
5
|
380
|
136.2
|
159.6
|
7/23
|
96
|
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 29, м. Суми, Сумської обл.
|
6
|
407
|
135.6
|
157.3
|
20/77
|
100
|
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 1 імені В. Стрельченка, м. Суми, Сумської обл.
|
7
|
420
|
135.2
|
154.2
|
47/173
|
98
|
КЗ Сумської обласної ради - Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей
|
8
|
469
|
134.4
|
150.8
|
74/265
|
97
|
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 9 м. Суми, Сумської обл.
|
9
|
500
|
133.8
|
151.1
|
65/230
|
97
|
Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 12 імені Б. Берестовського, м. Суми, Сумської обл.
|
10
|
617
|
132.1
|
151.3
|
41/150
|
97
|
Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 15 імені Д. Турбіна, м. Суми, Сумської обл.
|
11
|
643
|
131.7
|
150.5
|
47/162
|
97
|
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 7 імені Максима Савченка Сумської міськради
|
12
|
861
|
128.8
|
145.2
|
71/239
|
95
|
Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. №23, м. Суми, Сумської обл.
|
13
|
1036
|
126.8
|
141.2
|
84/309
|
95
|
Приватний ЗНЗ І-ІІІ ст. "Свято-Миколаївська школа"
|
14
|
1138
|
125.7
|
147.8
|
1/4
|
100
|
Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 18, м. Суми, Сумської обл.
|
15
|
1447
|
122.7
|
138.3
|
69/241
|
93
|
Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 6, м. Суми, Сумської обл.
|
16
|
1455
|
122.7
|
139.6
|
48/186
|
91
|
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 2 імені Д. Косаренка м. Суми, Сумської обл.
|
17
|
1646
|
121.1
|
137.0
|
57/219
|
94
|
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 25, м. Суми Сумської обл.
|
18
|
1824
|
119.8
|
137.0
|
42/157
|
90
|
Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" імені І.Г. Харитоненка
|
19
|
2210
|
116.9
|
125.7
|
148/517
|
91
|
Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 27, м. Суми, Сумської обл.
|
20
|
2221
|
116.9
|
133.6
|
46/159
|
92
|
Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 22, м. Суми, Сумської обл.
|
21
|
2722
|
113.5
|
129.3
|
50/179
|
87
|
Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 21, м. Суми, Сумської обл.
|
22
|
3030
|
111.6
|
127.8
|
43/149
|
95
|
Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 24, м. Суми, Сумської обл.
|
23
|
3667
|
107.8
|
123.5
|
40/146
|
88
|
Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 20 м. Суми, Сумської обл.
|
24
|
3905
|
106.4
|
122.7
|
30/110
|
89
|
Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 13 імені А.С. Мачуленка, м. Суми, Сумської обл.
|
25
|
3973
|
106
|
123.4
|
17/57
|
89
|
Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 26, м. Суми, Сумської обл.
|
26
|
4019
|
105.7
|
122.6
|
23/80
|
90
|
Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 імені Героя України Олександра Аніщенка Сумської міськради
|
27
|
4366
|
103.7
|
119.9
|
25/97
|
80
|
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа I-III ст. №3 ім. генерал-лейтенанта А. Морозова м. Суми, Сумської обл.
|
28
|
4674
|
102
|
118.8
|
17/58
|
88
|
Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 19 імені М.С. Нестеровського м. Суми Сумської обл.
|
29
|
6183
|
92.9
|
106.8
|
36/126
|
82
|
Комунальна установа Сумський НВК № 16 імені Олексія Братушки "ЗОШ І-ІІІ ст. - дошкільний навчальний заклад" Сумської міськради
|
30
|
6331
|
91.9
|
106.8
|
20/69
|
83
|
Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 5, м. Суми, Сумської обл.
|
31
|
6717
|
89.4
|
104.0
|
18/61
|
77
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