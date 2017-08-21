Что собой представляют гейнеры в спортивном питании? ® Современный спорт уже давно не может обойтись без употребления различных добавок. И речь сейчас не пойдет о допинге, как подумали многие. Дело касается правильного спортивного питания и получения всех микроэлементов.

Но для некоторых подобные элементы до сих пор остаются чем-то запрещенным и опасным. А другие вообще не знают, как выглядят гейнеры в интернет-магазине «PowerPro» и путают их с другими товарами.

Что же это такое?

Это углеводно-белковая смесь. В ее составе также могут присутствовать витамины, минералы и жиры, необходимые для лучшего усвоения всех компонентов. Не пугайтесь присутствия жира, его количество тут минимальное. А некоторые производители вообще его не добавляют.

Принимают смесь с таким целями:

• получение недостающих микроэлементов;

• максимально эффективные тренировки.

Некоторые возмущаются: зачем тратить лишние деньги, когда все эти элементы и так находятся в продуктах питания? Но как бы вы ни старались, вы не сможете усвоить столько пищи. А вот разведенная в воде или в любой другой жидкости смесь прекрасно справится со своей задачей и поможет достичь идеальных форм.

Многие скептики переживают: вдруг такая добавка опасна для организма? Никакого вреда нет. Единственное, нужно быть внимательным при выборе продукции, так как встречается достаточно много подделок. Отдавайте предпочтение проверенным и специализированным торговым точкам.

Любые добавки самостоятельно не сформируют вам идеальную фигуру. Для этого нужно регулярно заниматься. А дополнительные элементы — это всего лишь небольшой помощник в этом нелегком и длительном процессе. Так что помните об этом, выбирая необходимые товары в интернет-магазине «PowerPro».