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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:2748

«Сумыхимпром» оценили всего в 200 миллионов гривен

Заместитель председателя Фонда госимущества Юрий Никитин в интервью «112» заявил, что госпакет акций ПАО «Сумыхимпром» оценен в 200 млн грн.

«Предприятие 10 лет находится в процедуре банкротства. Основной кредитор тоже [как и в случае Одеського припортового завода] компания Фирташа. Задолженность «Сумыхимпрома» меньше, конечно, чем на ОПЗ. Но, там сформирован комитет кредиторов план санации. И они работают. То есть мы прекрасно понимаем, что тот государственный пакет акций (контрольный), который мы хотим продать, он ничего не стоит. Ведь руководит предприятием комитет кредиторов. И пока это так, даже имея в собственности пакет ценных бумаг, акций, инвестор не будет иметь права решающего голоса. В любом случае, оценили государственный пакет «Сумыхимпром» в 200 млн грн, будем пробовать его продать», - отметил Ю. Никитин.

Экономика Сумыхимпром

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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