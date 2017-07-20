«Сумыхимпром» оценили всего в 200 миллионов гривен

«Предприятие 10 лет находится в процедуре банкротства. Основной кредитор тоже [как и в случае Одеського припортового завода] компания Фирташа. Задолженность «Сумыхимпрома» меньше, конечно, чем на ОПЗ. Но, там сформирован комитет кредиторов план санации. И они работают. То есть мы прекрасно понимаем, что тот государственный пакет акций (контрольный), который мы хотим продать, он ничего не стоит. Ведь руководит предприятием комитет кредиторов. И пока это так, даже имея в собственности пакет ценных бумаг, акций, инвестор не будет иметь права решающего голоса. В любом случае, оценили государственный пакет «Сумыхимпром» в 200 млн грн, будем пробовать его продать», - отметил Ю. Никитин.
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