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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:5336

В Сумах поймали наркодилера с амфетамином

«Любителя» наркотиков обнаружили работники патрульной полиции Сум.

У одной из многоэтажек они остановили 18-летнего молодого человека, который в карманах хранил пофасованные 15 пакетиков весом 30 граммов с порошкообразным веществом белого цвета, похожим на амфетамин. И хотя он уверяет, что наркотик хранил без цели сбыта, полицейские предполагают, что именно на продажу.

Изъятое правоохранители направили на экспертное исследование, по результатам чего будут приняты соответствующие решения. По факту в полиции уже открыты уголовное производство и в рамках проверки продолжают устанавливать каналы поступления к подозреваемому наркотического вещества и круг их потребителей, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Наркотики

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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