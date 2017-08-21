В Сумах поймали наркодилера с амфетамином

У одной из многоэтажек они остановили 18-летнего молодого человека, который в карманах хранил пофасованные 15 пакетиков весом 30 граммов с порошкообразным веществом белого цвета, похожим на амфетамин. И хотя он уверяет, что наркотик хранил без цели сбыта, полицейские предполагают, что именно на продажу.
Изъятое правоохранители направили на экспертное исследование, по результатам чего будут приняты соответствующие решения. По факту в полиции уже открыты уголовное производство и в рамках проверки продолжают устанавливать каналы поступления к подозреваемому наркотического вещества и круг их потребителей, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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