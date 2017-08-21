Псевдобанкиры орудуют на Сумщине

В Роменский отдел полиции обратилась 60-летняя жительница района. Пенсионерка рассказала, что получив сообщение о блокировке банковской карты, решила проверить информацию по указанному номеру телефона. Трубку взял мужчина, который назвался работником службы безопасности банка и, сообщив, что действие карточки можно сейчас восстановить, выведал все данные банковской карточки женщины, пин-код и код, который пришел в сообщении на ее мобильный. После чего на мобильный женщины пришла еще одна смска с уведомлением о снятии с ее кредитного счета более девяти тысяч гривен.
Сейчас по данному факту работники полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» и делают все возможное, чтобы установить злоумышленника. Правоохранители продолжают обращаться к жителям области с просьбой, не доверять телефонными сообщению, касающихся банковских карточек или счетов, не доверять телефонным собеседникам, которые называют себя работниками банка, сотрудниками службы безопасности банка и не называть никому и никогда секретной информации по банковской карте. Так действуют только мошенники, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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