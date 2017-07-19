Сумчане снова без воды КП «Горводоканал» сообщает об ограничении водоснабжения 14 сентября.

Для проведения работ по переподключению линии диаметром 250 мм по пл. Театральной 14 сентября с 9:00 будет прекращено водоснабжение домов:

- №№ 33, 35, 43, 44, 42б, 46 по ул. Соборная,

- №№ 47, 49, 50, 53, 52/6, 55, 56, 57, 59, 60, 62/1, 64 по ул. Петропавловская.

Также в связи с ликвидацией порыва водопровода в 9:00 прекращена подача воды в дом № 48 по ул. Горького. После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.