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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчане снова без воды

КП «Горводоканал» сообщает об ограничении водоснабжения 14 сентября.

Для проведения работ по переподключению линии диаметром 250 мм по пл. Театральной 14 сентября с 9:00 будет прекращено водоснабжение домов:

- №№ 33, 35, 43, 44, 42б, 46 по ул. Соборная,

- №№ 47, 49, 50, 53, 52/6, 55, 56, 57, 59, 60, 62/1, 64 по ул. Петропавловская.

Также в связи с ликвидацией порыва водопровода в 9:00 прекращена подача воды в дом № 48 по ул. Горького. После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.

Общество Отключение воды

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