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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:42142

Глуховчанин потерял в интернете 20 тысяч

20-летний глуховчанин, найдя заманчивое объявление в сети Интернет, «приобрел» автозапчасти.

С начала года на территории Сумщины работники полиции зарегистрировали 401 мошенничество, большую часть из которых уже удалось раскрыть. Несмотря на кропотливую работу правоохранителей, злоумышленники продолжают обманывать людей по уже хорошо известным схемам.

Одной из таких - является Интернет-мошенничество. Злоумышленники на известных сайтах объявлений размещают фиктивные лоты, а, получив предоплату или полную оплату за товар, исчезают.

Именно в такую ловушку попал 20-летний глуховчанин. Молодой человек, чтобы сэкономить на приобретении автозапчастей, воспользовался известными сайтами объявлений в Интернете. Найдя интересное предложение, связался с продавцом, которому перечислил 20 400 гривен предоплаты, вот только товара ждет до сих пор.

Работники полиции в рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» уже установили личность владельца счета, куда были перечислены деньги. Проверка продолжается. Правоохранители еще раз предостерегают граждан и всех жителей области, быть более осмотрительными при подобных покупках и за товар платить после его получения. Пользуйтесь только хорошо известными Интернет-магазинами и помните, что любое объявление в Интернете, может быть фиктивным, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.

Право Мошенничество

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