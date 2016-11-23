На Сумщине изготавливали алкоголь из автоомывателя стекол Работники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области разоблачили очередную схему изготовления суррогатного алкоголя на сумму около 7,2 млн грн и предупредили массовое отравление граждан фальсификатом.

Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области, работниками налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области в ходе расследования уголовного производства, разоблачена группа лиц - жителей Сумской области, которые незаконно изготовляли подакцизные товары из недоброкачественного сырья, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей и могли привести к массовому отравлению людей.

Преступная схема работы заключалась в следующем: закупался концентрат противообледенительной жидкости (автомобильный омыватель стекла), который подлежал промышленной очистке серной кислотой. Таким образом осуществлялось изготовление суррогатного спирта, в дальнейшем планировалось использоваться для незаконного изготовления алкогольных напитков, употребление которых привело бы к наступлению тяжких последствий.

В качестве замаскированных мест накопления и хранения злоумышленники использовали помещение на окраине г. Конотоп. Реализация фальсификата планировалась осуществляться в разные регионы Украины.

По результатам проведенных следственных действий обнаружено и изъято почти 45 000 литров сырья для изготовления суррогатного алкоголя, расфасованного в 5-литровые пластиковые емкости.

Расследование уголовного производства продолжается, санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.