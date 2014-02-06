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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:583571

В Сумах демонтируют «Дружбу народов»

Памятный знак на въезде в Сумы, который символизировал дружбу двух народов - украинского и российского, собираются перевезти в Музей коммунистического тоталитаризма под открытым небом в под Путивлем.

Перевезти памятник обещают до конца недели.

Напомним, решение о снятии с баланса города памятника «Дружбе народов» приняли депутаты Сумского горсовета 27 июля 2017 года, хотя депутат от «Батькивщины» Юрий Бабичев предлагал демонтировать памятник еще в феврале 2015 года.

Общество Демонтаж памятника Дружба народов

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dannihaha
dannihaha
Сегодня 12:07

.ебилы .лять

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