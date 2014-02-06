В Сумах демонтируют «Дружбу народов»

Перевезти памятник обещают до конца недели.
Напомним, решение о снятии с баланса города памятника «Дружбе народов» приняли депутаты Сумского горсовета 27 июля 2017 года, хотя депутат от «Батькивщины» Юрий Бабичев предлагал демонтировать памятник еще в феврале 2015 года.
В рамках декоммунизации в парке К. Маркса был демонтирован бюст немецкого ученого, основоположника марксизма....
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В этом году городские власти не успевают демонтировать памятник Борцам за советскую власть....
Сегодня, 19 ноября, в Ямполе были проведены работы по демонтажу памятника В.И. Ленину с центральной площади поселка....
Сегодня, 6 февраля, убрали бюст Ленина от ДК «Химик».... 38
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