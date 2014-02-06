В Сумах демонтируют «Дружбу народов» Памятный знак на въезде в Сумы, который символизировал дружбу двух народов - украинского и российского, собираются перевезти в Музей коммунистического тоталитаризма под открытым небом в под Путивлем.

Перевезти памятник обещают до конца недели. Напомним, решение о снятии с баланса города памятника «Дружбе народов» приняли депутаты Сумского горсовета 27 июля 2017 года, хотя депутат от «Батькивщины» Юрий Бабичев предлагал демонтировать памятник еще в феврале 2015 года.