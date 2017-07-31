Старинный псалтырь вывезти не удалось На таможенном посту «Бачевск» сотрудники Сумской таможни UФС совместно с пограничниками пресекли попытку вывоза книги «Псалтирь», написанная на староцерковнославянском языке.

Находка имеет старинный вид и по предварительным данным написана примерно в 1913-1916 годах.

Книга обнаружена при проведении таможенного досмотра багажного отделения автомобиля владелицы предмета правонарушения. Жительница Кировоградщины двигалась по направлению к Российской Федерации. Найденный таможенниками артефакт пыталась переместить в собственном чемодане вместе с другими личными вещами.

В соответствии со статьей 373 Таможенного кодекса Украины, Закона Украины от 21.09.1999 № 1068, приказа Министерства культуры и искусств Украины от 22.04. 2002 г. № 258 относительно данной книги установлены ограничения при перемещении через таможенную границу Украины.

По данному факту работниками Сумской таможни ГФС составлен протокол о нарушении таможенных правил. Предмет правонарушения изъяты и переданы на экспертизу.