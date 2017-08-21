На Сумщине селянин расплатился в магазине сувенирными гривнами

Однако когда выходил из помещения, продавщица заметила обман, подняла крик и вызвала полицию. Правоохранители уже на улице задержали злоумышленника, который, несмотря на то, что попытка его аферы был разоблачена, не остановился, а с товаром пытался убежать, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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