На Сумщине селянин расплатился в магазине сувенирными гривнами В селе Юнаковка Сумского района 41-летний мужчина расплатился за товар в магазине сувенирной купюрой 500 гривен.

Однако когда выходил из помещения, продавщица заметила обман, подняла крик и вызвала полицию. Правоохранители уже на улице задержали злоумышленника, который, несмотря на то, что попытка его аферы был разоблачена, не остановился, а с товаром пытался убежать, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.