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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:16292

На Сумщине селянин расплатился в магазине сувенирными гривнами

В селе Юнаковка Сумского района 41-летний мужчина расплатился за товар в магазине сувенирной купюрой 500 гривен.

Однако когда выходил из помещения, продавщица заметила обман, подняла крик и вызвала полицию. Правоохранители уже на улице задержали злоумышленника, который, несмотря на то, что попытка его аферы был разоблачена, не остановился, а с товаром пытался убежать, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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