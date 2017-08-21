Виртуальные автозапчасти обошлись жителю Глухова в 20 тысяч Глуховские правоохранители разыскивают афериста, который за счет доверия молодого глуховчанина пополнил свои карманы на 20400 гривен.

В полицию обратился 20-летний житель Глухова. Парень рассказал, что для ремонта автомобиля нужны были некоторые детали, поэтому решил посмотреть объявления в Интернете, где и наткнулся на интересное предложение по достаточно низкой цене. Едва договорившись о покупке, заявитель немедленно пошел в банк и перечислил 20400 гривен на номер банковской карты, продиктованный ему продавцом, поскольку товар должен быть отправлен ему на следующий день после перевода. И понял, что стал жертвой мошенника только тогда, когда «бизнес-партнер» перестал выходить на связь.

«В очередной раз обращаемся к гражданам с предостережением быть осторожными и осмотрительными, покупая товары в Интернете, - комментирует начальник Глуховского отдела полиции Леонид Бибик. - Помните, что во Всемирной сети могут продавать несуществующий товар. Также предостерегаем: не перечислять деньги до получения товара, ведь это самый легкий способ мошенников выманить ваши сбережения».

Следователи открыли по данному факту уголовное производство по ст. 190 УК Украины «Мошенничество» и проводят все необходимые следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.