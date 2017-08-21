Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:53134

Виртуальные автозапчасти обошлись жителю Глухова в 20 тысяч

Глуховские правоохранители разыскивают афериста, который за счет доверия молодого глуховчанина пополнил свои карманы на 20400 гривен.

В полицию обратился 20-летний житель Глухова. Парень рассказал, что для ремонта автомобиля нужны были некоторые детали, поэтому решил посмотреть объявления в Интернете, где и наткнулся на интересное предложение по достаточно низкой цене. Едва договорившись о покупке, заявитель немедленно пошел в банк и перечислил 20400 гривен на номер банковской карты, продиктованный ему продавцом, поскольку товар должен быть отправлен ему на следующий день после перевода. И понял, что стал жертвой мошенника только тогда, когда «бизнес-партнер» перестал выходить на связь.

«В очередной раз обращаемся к гражданам с предостережением быть осторожными и осмотрительными, покупая товары в Интернете, - комментирует начальник Глуховского отдела полиции Леонид Бибик. - Помните, что во Всемирной сети могут продавать несуществующий товар. Также предостерегаем: не перечислять деньги до получения товара, ведь это самый легкий способ мошенников выманить ваши сбережения».

Следователи открыли по данному факту уголовное производство по ст. 190 УК Украины «Мошенничество» и проводят все необходимые следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

По тематике

Сегодня 08:47

Роменчанин потерял 47 тысяч, попав на интернет-мошенника

Чтобы сэкономить на приобретении запчастей к компьютеру, 26-летний роменчанин воспользовался Интренет-сайтами. Однако, заказывая понравившийся товар, не ожидал, что найдет мошенника....

15.09.2017 14:16

На Сумщине селянин расплатился в магазине сувенирными гривнами

В селе Юнаковка Сумского района 41-летний мужчина расплатился за товар в магазине сувенирной купюрой 500 гривен....

14.09.2017 11:42

Глуховчанин потерял в интернете 20 тысяч

20-летний глуховчанин, найдя заманчивое объявление в сети Интернет, «приобрел» автозапчасти....

13.09.2017 16:21

Псевдобанкиры орудуют на Сумщине

Доверившись мошеннику, жительница Роменского района потеряла более 9 тыс. грн....

08.09.2017 17:50

Мошенники заработали на жителях Сумщины 47 тысяч

Полиция Сумщины предостерегает от мошенников, которые устраивают сомнительные акции....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Dixie Land, Ленинопад» Роман Бондарчук (Латвия, Украина, Германия, 2017)
«Dixie Land, Ленинопад» Роман Бондарчук (Латвия, Украина, Германия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 18:00
«Изи» Эрик Гуильон ( Италия, Украина, 2017)
«Изи» Эрик Гуильон ( Италия, Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:00 14:30 18:15 20:15
«мама!» Даррен Аронофски (США, 2017)
«мама!» Даррен Аронофски (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:30 13:45 18:00 20:00 22:15
«Мадам» Аманда Штерс(Франция, 2017)
«Мадам» Аманда Штерс(Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:45 16:15 19:30
«Секс-Трип» Энтони Дж. Коэн (США, 2017)
«Секс-Трип» Энтони Дж. Коэн (США, 2017)
Кино Космос
20:45 – 50 грн.
«Тюльпанная лихорадка» Джастин Чадвик (Великобритания, США, 2017)
«Тюльпанная лихорадка» Джастин Чадвик (Великобритания, США, 2017)
Кино Космос
11:05 – 40 грн. 18:40 – 50 грн.
«Удача Логана» Стивен Содерберг (США, 2017)
«Удача Логана» Стивен Содерберг (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 18:10 22:25

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.