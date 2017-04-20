Сумские каратисты отличились в Будапеште 16 сентября прошли соревнования по каратэ WKF Budapest Open.

Результатом выступления сумских спортсменов на международном турнире в Венгрии, который является вторым этапом отбора на Чемпионат Мира по каратэ WKF (Тенерифе, Испания) стали: золото Буглака Андрея среди юниоров в весовой категории до 76 кг; бронза Стеценко Егора (тоже юниор +76 кг); 5-е место Кулешовой Марины (18-21, -50кг). В итоге Андрей Буглак попал в национальную сборную в своей категории, а Стеценко Егор немного не дотянул по результату, так как второй претендент из Украины также занял 3-е место (на украинском этапе он был 1-М), по этому Егору нужно было заходить в финал.

Подготовил бойцов тренер Игорь Угнич (клуб Прогресс).