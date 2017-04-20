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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские каратисты отличились в Будапеште

16 сентября прошли соревнования по каратэ WKF Budapest Open.

Результатом выступления сумских спортсменов на международном турнире в Венгрии,  который является вторым этапом отбора на Чемпионат Мира по каратэ WKF (Тенерифе, Испания) стали: золото Буглака Андрея среди юниоров в весовой категории до 76 кг; бронза Стеценко Егора (тоже юниор +76 кг); 5-е место Кулешовой Марины (18-21, -50кг). В итоге Андрей Буглак попал в национальную сборную в своей категории, а Стеценко Егор немного не дотянул по результату, так как второй претендент из Украины также занял 3-е место (на украинском этапе он был 1-М), по этому Егору нужно было заходить в финал.

Подготовил бойцов тренер Игорь Угнич (клуб Прогресс).

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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