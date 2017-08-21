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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:5880

За выходные на Сумщине раскрыли 11 наркопреступлений

В ходе проведения полицейских оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение наркомании, за два последних дня работники полиции области изымали у граждан марихуану и амфетамин и уничтожили три незаконных посева конопли.

В Сумах работники полиции на улице Героев Крут остановили 16-летнего подростка, у которого при наружном осмотре обнаружили и изъяли пять граммов марихуаны. Еще тридцать граммов высушенного и готового к употреблению наркотического зелья работники полиции нашли и изъяли во время личного досмотра у жителя города Ворожба Белопольского района.

Во время проведения санкционированного обыска в домохозяйстве 50-летнего жителя села Кашпуры Роменского района работники полиции нашли пакет, в котором хозяин хранил 15 граммов марихуаны. Еще 8 граммов такого же наркотика правоохранители изъяли у 29-летнего жителя Конотопа и 1 грамм амфетамина у 42-летнего жителя этого же райцентра.

Кроме того, полицейские обнаружили незаконный посев из 30-ти растений конопли на приусадебном участке 28-летнего жителя областного центра, 11 растений на огороде у жителя села Гриценково Сумского района и 12 кустов конопли у 29-летнего жителя Конотопа.

По всем фактам выявления наркотиков и наркосодержащих растений полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» и ч.1 ст. 310 «Посев или выращивание снотворного мака или конопли». Злоумышленникам могут угрожать штрафы или ограничение свободы на срок до трех лет, или даже лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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