Мошенники обманули сразу двух автолюбителей

За выходные в полицейских поступили два сообщения об Интернет-мошенничестве. Пострадавшие - жители Липоводолинского и Недригайловского районов. Мужчины, одному из которых 66, другому - 38 лет, чтобы сэкономить на приобретении автозапчастей в магазине, воспользовались объявлениям в Интернете. Интересные предложения нашли сразу. Затем связались с так называемыми продавцами, чтобы обсудить условия приобретения товара. А когда те попросили перечислить предоплату, обещая прислать посылку после получения денег, оба остались без собственных сбережений. Один из них перечислил на счет мошеннику 3000 гривен, другой потерял 5200 гривен.
В рамках открытых уголовных производств по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», работники полиции устанавливают владельцев счетов, куда именно были перечислены деньги, и снова обращаются к гражданам с просьбой, быть особенно внимательными при приобретении товаров подобным образом и всегда рассчитываться с продавцами-незнакомцами после получения посылки. Будьте особенно внимательны при проведении финансовых операций, которые вы совершаете. И просчитывайте возможные последствия. Помните, что за выгодным предложением и низкой цене, может скрываться обычный мошенник, сообщает отдел коммуникации полиции Сумщины.
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