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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:33205

Мошенники обманули сразу двух автолюбителей

Полиция Сумщины предостерегает жителей области от аферистов, которые «скрываются» на известных Интеренет-сайтах и продают несуществующие товары.

За выходные в полицейских поступили два сообщения об Интернет-мошенничестве. Пострадавшие - жители Липоводолинского и Недригайловского районов. Мужчины, одному из которых 66, другому - 38 лет, чтобы сэкономить на приобретении автозапчастей в магазине, воспользовались объявлениям в Интернете. Интересные предложения нашли сразу. Затем связались с так называемыми продавцами, чтобы обсудить условия приобретения товара. А когда те попросили перечислить предоплату, обещая прислать посылку после получения денег, оба остались без собственных сбережений. Один из них перечислил на счет мошеннику 3000 гривен, другой потерял 5200 гривен.

В рамках открытых уголовных производств по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», работники полиции устанавливают владельцев счетов, куда именно были перечислены деньги, и снова обращаются к гражданам с просьбой, быть особенно внимательными при приобретении товаров подобным образом и всегда рассчитываться с продавцами-незнакомцами после получения посылки. Будьте особенно внимательны при проведении финансовых операций, которые вы совершаете. И просчитывайте возможные последствия. Помните, что за выгодным предложением и низкой цене, может скрываться обычный мошенник, сообщает отдел коммуникации полиции Сумщины.

Право Мошенничество

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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