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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:35278

Спасатели освободили пострадавшего из искореженного авто

19 сентября в 6:28 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия.

По предварительным данным, на автодороге «Конотоп - Терны» вблизи с. Песчаное Белопольского района автомобиль «Daewoo Lanos» съехал в кювет и несколько раз перевернулся.

На место вызова прибыл дежурный караул профессионального пожарного поста пгт Терны Недригайловского района. Как было установлено, в результате аварии водитель оказался зажатым деформированными конструкциями легковушки. С помощью специнструмента спасатели освободили мужчину из искореженного авто. Пострадавшего передали работникам экстренной медицинской помощи, которые доставили его в Недригайловскую центральную районную больницу.

Всего к спасательной операции были привлечены 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Причину и обстоятельства ДТП выясняют работники полиции, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Дтп Спасатели

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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