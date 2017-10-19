«Сумыхимпром» систематически загрязняет водоемы вокруг? В течение последних лет, начиная с осени 2014 года, в Госэкоинспекцию неоднократно поступали сообщения от граждан о неудовлетворительном состоянии озера Олдыш: изменение цвета и неприятный запах воды, гибель рыбы.

Для определения причин, которые могли вызвать этих явлений, Госэкоинспекцией был проведен ряд мероприятий. В частности, с октября 2015 года систематически (ежемесячно) в течение года проводились исследования качества воды в озере, которые обнаружили, что содержание взвешенных веществ, а также показатели ХПК и жесткости, превышали установленные для водоемов рыбохозяйственного назначения предельно допустимые концентрации в большинстве отобранных проб воды, а содержание сульфатов, фторидов, аммония - в 100% проб.

Сообщение о негативных явлениях, наблюдаемых на озере «Олдыш», были направлены Госэкоинспекцией в 2015 году Сумскому городскому голове и в городскую комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с целью рассмотрения данного вопроса на заседаниях комиссии и поисков путей ее решения.

После получения очередной жалобы относительно неудовлетворительного состояния оз. Олдыш и гибели рыбы в октябре 2017 года отделом инструментально-лабораторного контроля были проведены измерения в пробах поверхностной воды из оз. Олдыш, которые в очередной раз зафиксировали превышение показателей ХПК (в 2,2 раза) и БПК5 (в 9,1 раза), что вместе с низким показателем содержания растворенного кислорода 2,4 мгО/л (при норме для водных объектов рыбохозяйственной категории не менее 4,0 мгО/л) может свидетельствовать о наличии органического загрязнения данного водного объекта, не исключено, что и в результате дренажа не изолированных выгребных ям и внесения органических удобрений владельцами садово-дачных участков прилегающих кооперативов. Но при этом опять зафиксировано наличие в водном объекте высоких концентраций специфических для ПАО «Сумыхимпром» показателей, таких как:

- сульфаты (превышение в 8,1 раза),

- фториды (превышение в 1,8 раза),

- кальций (превышение в 2,5 раза).

Полученные результаты могут быть свидетельством влияния шламонакопителя ПАО «Сумыхимпром» на состояние озера.

Кроме этого, в период с 3 по 17 октября 2017 года специалистами Госэкоинспекции проводилась плановая проверка соблюдения требований природоохранного законодательства ПАО «Сумыхимпром».

В предоставленных предприятием результатах анализа гидрохимических исследований, приведенных в докладе «Технический отчет о выполнении мониторинговых исследований качества подземных вод в наблюдательных скважинах для обеспечения экологического мониторинга возможного загрязнения подземных вод в районе ПАО «Сумыхимпром» зао 2016 год», указано, что загрязнение грунтовых вод аллювиального и мергельно-мелового водоносных горизонтов в районе ПАО «Сумыхимпром» происходит в южной, юго-западной части шламонакопителя. В частности, наблюдаются высокие показатели загрязняющих веществ (по сравнению с нормативами ГСанПИН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде, предназначенной для потребления человеком») по следующим показателям: сульфаты, фториды, общая жесткость, минерализация, общее железо, ионы аммония.

По результатам проверки, с целью установления конкретных причин и путей попадания загрязняющих веществ в подземные водоносные горизонты руководству ПАО «Сумыхимпром» выдано предписание провести с привлечением специализированной организации работы по определению причин возникновения загрязнения подземных вод, выявленного по результатам мониторинга и возможных путей его ликвидации.

О ситуации сообщено главе Сумской областной государственной администрации и Управлению Службы безопасности Украины в Сумской области, сообщает Пресс-служба ведомства.