«Сумы» и «Оболонь-Бровар» не смогли забить Сегодня, 11 ноября, ПФК «Сумы» принимал киевскую «Оболонь-Бровар».

На стадионе «Юбилейный» в матче 21-го тура немногочисленные зрители так и не дождались ни одного гола.

После этого матча у «Сум» 19 очков и 15-ое место в турнирной таблице. Следующий матч, последний осенью, «сумчане» сыграют 18 ноября в Николаеве с местным МФК.