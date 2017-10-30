«Сумы» и «Оболонь-Бровар» не смогли забить

На стадионе «Юбилейный» в матче 21-го тура немногочисленные зрители так и не дождались ни одного гола.
После этого матча у «Сум» 19 очков и 15-ое место в турнирной таблице. Следующий матч, последний осенью, «сумчане» сыграют 18 ноября в Николаеве с местным МФК.
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