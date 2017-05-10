В Сумах пьянка завершилась поножовщиной Во время ссоры, возникшей между компанией пьяных мужчин в квартире многоэтажки в Сумах, один из ее участников ударил ножом в спину другого.

12 ноября в полицию позвонил 65-летний житель Сум и сообщил, что на четвертом этаже одного из домов по улице Холодногорской произошла драка, в результате которой ножом был ранен 39-летний мужчина. Следственно-оперативная группа полиции, прибыв на место происшествия, выяснила, что ссора между несколькими мужчинами возникла на почве совместного распития спиртных напитков. Один из ее участников, 32-летний житель этого же дома, который уже был ранее судим за кражи, грабеж и хулиганство, во время драки использовал нож и вонзил его в спину своему оппоненту. Раненого мужчину доставили в больницу, где ему оказана медицинская помощь. Жизнь пострадавшего вне опасности.

Правоохранители доставили злоумышленника в Сумской отдел полиции и открыли уголовное производство, в рамках которого выясняют обстоятельства, которые привели к совершению преступления, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.