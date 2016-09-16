Движение общественного транспорта на Добровольной временно изменено В связи с проведением текущего ремонта водостока по ул. 2-я Северная, внесены временные коррективы в маршруты общественного транспорта на Добровольной.

Об этом сообщили в отделе транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сумского горсовета. Принимая во внимание, что движение по ул. 2-я Северная и соседней ул. Бориса Гмыри является односторонним, автобусы № 9, № 25, № 53 должны разворачиваться в конце ул. Слободской у железнодорожного перехода и ехать в обратном направлении, тем самым не доезжая до конечной остановки у церкви Святого Андрея (бывший Дом культуры).

Такая схема объезда будет действовать до 30 ноября.