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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:43143

Движение общественного транспорта на Добровольной временно изменено

В связи с проведением текущего ремонта водостока по ул. 2-я Северная, внесены временные коррективы в маршруты общественного транспорта на Добровольной.

Об этом сообщили в отделе транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сумского горсовета. Принимая во внимание, что движение по ул. 2-я Северная и соседней ул. Бориса Гмыри является односторонним, автобусы № 9, № 25, № 53 должны разворачиваться в конце ул. Слободской у железнодорожного перехода и ехать в обратном направлении, тем самым не доезжая до конечной остановки у церкви Святого Андрея (бывший Дом культуры).

Такая схема объезда будет действовать до 30 ноября.

Общество Изменение маршрутов Общественный транспорт
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