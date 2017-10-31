В мэрии не регистрируют петицию за покупку 45 троллейбусов В Сумском горсовете отправили в архив без публикации петицию Александра Мироненко о покупке 45 троллейбусов в 2018 году.

Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

«Друзья, в Сумском горсовете банят и не выпускают на сбор подписей петиции в поддержку массовой закупок троллейбусов #плюс45траліків2018 в рамках принятой депутатами Сумского горсовета программы. Согласно новому положению об электронных петициях, после сбора необходимого числа подписей вопрос должны вынести на голосование горсовета. Неужели Александр Лыисенко боится, что депутаты поддержат петицию, снимут деньги с плиточки и направят их на троллейбусы, поэтому дает указание банить неугодные петиции? Если это так, то как можно заставить чиновников не «иметь» закон, а выполнять его и публиковать петиции для сбора подписей?» - написал он.

Напомним, на прошлой неделе прошел флешмоб по массовой подаче обращений к мэру о покупке 45 троллейбусов, чтобы выполнить программу развития коммунального транспорта, принятую горсоветом на 2016-2018 годы.