В мэрии не регистрируют петицию за покупку 45 троллейбусов

Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
«Друзья, в Сумском горсовете банят и не выпускают на сбор подписей петиции в поддержку массовой закупок троллейбусов #плюс45траліків2018 в рамках принятой депутатами Сумского горсовета программы. Согласно новому положению об электронных петициях, после сбора необходимого числа подписей вопрос должны вынести на голосование горсовета. Неужели Александр Лыисенко боится, что депутаты поддержат петицию, снимут деньги с плиточки и направят их на троллейбусы, поэтому дает указание банить неугодные петиции? Если это так, то как можно заставить чиновников не «иметь» закон, а выполнять его и публиковать петиции для сбора подписей?» - написал он.
Напомним, на прошлой неделе прошел флешмоб по массовой подаче обращений к мэру о покупке 45 троллейбусов, чтобы выполнить программу развития коммунального транспорта, принятую горсоветом на 2016-2018 годы.
Сумские активисты организовывают сегодня, 9 ноября, в мэрии массовую подачу обращений к городскому голове по поводу необходимости покупки троллейбусов в...
Транспорт – это одна из важнейший частей городской инфраструктуры, кровеносные сосуды города, без надежной работы которых просто невозможно его развитие....
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Троллейбусный маршрут ул. Ковпака – Аэропорт»....
Онлайн-петиция «Обязательная регистрация животных для уменьшения и регулирования численности бездомных животных» получила ответ от городских властей....
Из-за подтоплений тягловой подстанции в сквере «Дружба» может остаться без троллейбусного сообщения весь город....