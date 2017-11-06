На Сумщине горела пятиэтажка

О пожаре сообщила соседка, которая почувствовала запах дыма в своей квартире. На место происшествия был направлен дежурный караул 21-й Государственной пожарно-спасательной части.
Уже через 3 минут пожарные прибыли на вызов и установили, что в квартире на 3-м этаже дома образовалось задымление. Используя аппараты для защиты органов дыхания, спасатели провели разведку в квартире. В комнате пламя охватило диван, существовала угроза распространения огня на все помещение.
В 19:05 пожар был локализован, пожарные не допустили дальнейшего распространения, в 19:40 – ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В результате возгорания уничтожен диван, повреждена отделка комнаты по всей площади.
Причина пожара устанавливается специалистами, сообщает Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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