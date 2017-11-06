На Сумщине горела пятиэтажка 13 ноября в 18:53 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в одной из квартир 5-этажного жилого дома по ул. Сумская в г. Середина-Буда.

О пожаре сообщила соседка, которая почувствовала запах дыма в своей квартире. На место происшествия был направлен дежурный караул 21-й Государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 3 минут пожарные прибыли на вызов и установили, что в квартире на 3-м этаже дома образовалось задымление. Используя аппараты для защиты органов дыхания, спасатели провели разведку в квартире. В комнате пламя охватило диван, существовала угроза распространения огня на все помещение.

В 19:05 пожар был локализован, пожарные не допустили дальнейшего распространения, в 19:40 – ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате возгорания уничтожен диван, повреждена отделка комнаты по всей площади.

Причина пожара устанавливается специалистами, сообщает Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.