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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:55479

Копы спасли сумчанку, решившую спрыгнуть с моста (видео)

Патрульные помешали женщине прыгнуть с моста.

Происшествие случилось 11 ноября, около 5.30 утра, на проспекте Шевченко. Двигаясь через мост в направлении улицы Набережной реки Сумка инспекторы заметили женщину, которая сначала держалась за ограждение, а затем начала неожиданно перелезать через нее. Патрульные остановились сразу за перекрестком, где уже стоял водитель такси, который звонил на 102, ведь также увидел недобрые намерения женщины. Стражи порядка сразу побежали к ней.

«В этот момент время, по крайней мере, для меня, остановился. Я уже видел, как она почти полностью перелезла, в это время на улице был дождь, поэтому любое движение могло привести к падению. К счастью, меня она не увидела, поэтому, когда я приблизился к ней, решил не терять времени - схватил ее за одежду и начал тянуть назад», - рассказывает инспектор 4-й роты Управление патрульной полиции в городе Сумы Александр Семижонов.

33-летняя женщина вела себя агрессивно и имела признаки алкогольного опьянения. Общаться с мужчинами-патрульными она категорически отказывалась, поэтому полицейская Любовь Максименко, которая была в экипаже с Александром, предоставила ей квалифицированную психологическую помощь, после чего женщина успокоилась. Как выяснилось, накануне сумчанка поссорилась с мужем и подругами, а после употребления алкоголя решила свести счеты с жизнью.

Патрульные вызвали на место бригаду психиатрической помощи.

Право Попытка самоубийства полиция
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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