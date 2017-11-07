Копы спасли сумчанку, решившую спрыгнуть с моста (видео) Патрульные помешали женщине прыгнуть с моста.

Происшествие случилось 11 ноября, около 5.30 утра, на проспекте Шевченко. Двигаясь через мост в направлении улицы Набережной реки Сумка инспекторы заметили женщину, которая сначала держалась за ограждение, а затем начала неожиданно перелезать через нее. Патрульные остановились сразу за перекрестком, где уже стоял водитель такси, который звонил на 102, ведь также увидел недобрые намерения женщины. Стражи порядка сразу побежали к ней.

«В этот момент время, по крайней мере, для меня, остановился. Я уже видел, как она почти полностью перелезла, в это время на улице был дождь, поэтому любое движение могло привести к падению. К счастью, меня она не увидела, поэтому, когда я приблизился к ней, решил не терять времени - схватил ее за одежду и начал тянуть назад», - рассказывает инспектор 4-й роты Управление патрульной полиции в городе Сумы Александр Семижонов.

33-летняя женщина вела себя агрессивно и имела признаки алкогольного опьянения. Общаться с мужчинами-патрульными она категорически отказывалась, поэтому полицейская Любовь Максименко, которая была в экипаже с Александром, предоставила ей квалифицированную психологическую помощь, после чего женщина успокоилась. Как выяснилось, накануне сумчанка поссорилась с мужем и подругами, а после употребления алкоголя решила свести счеты с жизнью.

Патрульные вызвали на место бригаду психиатрической помощи.